Convention nazionale di Confabitare il 29 e il 30 novembre a Bologna

Bologna si prepara a ospitare la Convention Nazionale di Confabitare, che si terrà il 29 e 30 novembre presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency. Un appuntamento che vedrà la città di Bologna come punto focale del dibattito nazionale sul futuro delle nostre città.

Con il tema centrale «Rigeneriamo: quale futuro per le nostre città», l’evento vedrà la partecipazione di esperti di rilievo nei campi tecnico, politico e sociale. Tra i relatori confermati figurano rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari, professionisti e manager di aziende leader nel settore. Inoltre, tra il pubblico, saranno presenti i dirigenti Confabitare e personalità di spicco provenienti da tutta Italia.

La giornata del 29 novembre si articolerà in due tavole rotonde: «Riqualifichiamo: competenze, priorità e indirizzi per l’abitare futuro», organizzata in collaborazione con Gabetti Lab, che esplorerà le strategie per la riqualificazione urbana, e «Costruiamo la casa del presente: politiche e progetti», con un focus sulle politiche abitative e sulle innovazioni del settore edilizio. Il 30 novembre vi sarà l’assemblea nazionale, a cui parteciperanno i dirigenti e i presidenti delle sedi provinciali, che si confronteranno sulle nuove norme che regolano il settore.

Confabitare desidera rendere la convention un’occasione inclusiva e aperta: il pubblico potrà partecipare liberamente ai lavori del 29 novembre, vivere da vicino il confronto tra i maggiori esperti del settore e avere un’importante occasione di confronto in vista delle trasformazioni legate alla rigenerazione urbana dei prossimi anni.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il programma completo sul sito di Confabitare www.confabitare.it