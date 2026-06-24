Sono proprietaria di un appartamento con una terrazza a uso esclusivo, che funge da lastrico solare per diversi appartamenti sottostanti. A causa di infiltrazioni è stata rifatta tutta la pavimentazione. Vorrei sapere se devo pagare solo un terzo della spesa o un terzo più la quota in millesimi, come sostiene l’amministratore condominiale.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 22 giugno 2026

Le spese per il lastrico solare gravano per un terzo sul condomino che ne abbia l’uso esclusivo e per i restanti due terzi sui condòmini proprietari delle unità immobiliari sottostanti (articolo 1126 del Codice civile). La lettrice, pertanto, dovrebbe concorrere alla spesa anche per i due terzi a carico di tutti i condòmini solo se fosse proprietaria di unità immobiliari...