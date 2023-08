Costruzione di abitazioni, i limiti alla detrazione Iva di Giampaolo Giuliani

Agevolata anche la casa edificata da un imprenditore agricolo per i dipendenti









Un’ordinanza della Cassazione offre lo spunto per riflettere sull’ambito applicativo dell’indetraibilità dell’Iva, relativa alle unità immobiliari a destinazione abitativa, così come disciplinata dalla lettera i), comma 1, articolo 19-bis.1, del Dpr 633/1972.

Le conclusioni dei giudici

A essere precisi, nell’ordinanza 13309/2022 del 15 maggio scorso, il tema dell’indetraibilità oggettiva dell’imposta non è la questione principale affrontata dalla Suprema corte. I giudici dichiarano inammissibile il ricorso dell’agenzia delle Entrate, perché l’oggetto del contendere non è il tema dell’acquisto o della costruzione di un’unità abitativa e delle connesse limitazioni della citata lettera i) – come ritenuto dall’amministrazione finanziaria –, ma la circostanza che l’abitazione costruita da un imprenditore agricolo e destinata a ospitare i propri dipendenti assume il carattere della ruralità ancorché sia accatastata in categoria A.

Infatti, il comma 3-bis dell’articolo 9 del Dl 557/1993 prevede che le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda si definiscono immobili rurali strumentali, sebbene accatastati come abitativi; e dunque è erroneo ritenere che le abitazioni in questione, avendo il carattere della ruralità, possano soffrire delle limitazioni alla detraibilità dell’imposta di cui alla citata lettera i).

In sostanza, per l’individuazione dei fabbricati abitativi e strumentali occorre far riferimento non soltanto alla classificazione catastale, ma anche alle norme speciali aventi valenza fiscale.

I riflessi della pronuncia

Per arrivare a tali conclusioni, i giudici della Cassazione fanno alcune considerazioni che destano più di una perplessità e meritano di essere approfondite. In particolare, ci riferiamo al passaggio dell’ordinanza in cui si afferma che: «è certamente vero che in tema di Iva, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19-bis, comma 1, lett. i), laddove esclude che l’imprenditore possa portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l’operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati, deve essere interpretato nel senso del carattere oggettivo della previsione del divieto di detrazione e si applica anche ove l’immobile sia stato costruito e non acquistato dall’imprenditore, atteso che la costruzione si risolve in un’ipotesi di acquisto del bene (Cass. 10264 del 2017)».

Va rilevato che tra le numerose operazioni richiamate nella lettera i) non c’è l’attività di costruzione, ma solo l’acquisto: sicché, in base al tenore letterale della norma, si può affermare che qualsiasi operatore economico può costruire un immobile a destinazione abitativa detraendo l’imposta, a meno che non realizzi operazioni esenti o fuori campo Iva.

Del resto, in base all’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del Dpr 633/72, la successiva cessione è imponibile Iva entro cinque anni dalla data di costruzione: per cui l’indetraibilità dell’imposta per l’attività di costruzione renderebbe in primo luogo privo di significato quanto disposto nel n. 8-bis; e in secondo luogo violerebbe palesemente il principio di neutralità fiscale.

Questo potrebbe spiegare perché, a differenza di quanto avviene per l’acquisto, il legislatore ha deciso di non introdurre precise limitazioni oggettive alla detraibilità dell’imposta per l’attività di costruzione di immobili a destinazione abitativa.

In ogni caso, ancorché non operanti le limitazioni di cui alla lettera i), potrebbero comunque presentarsi delle indetraibilità dell’imposta, laddove con i fabbricati a destinazione abitativa costruiti siano successivamente realizzate operazioni attive in regime di esenzione.

Sotto questo profilo, è sicuramente interessante quanto affermato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione del 58/E/2008 in tema di “valutazione prospettica”, che consente di stabilire la quota d’imposta detraibile presumendo il futuro impiego dell’immobile in operazioni soggette al tributo o ad esse assimilate ai fini della detrazione: «La circostanza che al momento di inizio dei lavori la società sappia con certezza che l’intervento porterà alla realizzazione di unità immobiliari a destinazione abitativa, non comporta l’automatica applicabilità della predetta previsione di indetraibilità oggettiva anche in considerazione del fatto che la destinazione abitativa finale non esclude l’utilizzo dei beni in operazioni imponibili che come tali, legittimano l’esercizio della detrazione».