Covid, legali vittime: dopo pronuncia Cassazione possibile riapertura processi
Lo afferma in una nota l’associazione #Sereniesempreuniti che rappresenta i familiari delle vittime del Covid con riferimento alla sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite penali
“Il 10 aprile 2025 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno emanato una decisione che cambia radicalmente lo scenario giuridico del reato di epidemia colposa e che potrebbe riaprire i procedimenti italiani relativi alla gestione della pandemia del 2020. Con tale pronuncia, la Corte ha definitivamente confermato che il reato di epidemia colposa in forma omissiva è configurabile, mettendo quindi un punto alle precedenti due pronunce (2017 e 2021) che si fondavano solo sul significato...