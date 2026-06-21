Il caldo si fa sentire. Nelle case si rende necessario raffrescare gli ambienti e per evitare sprechi di energia da istituzioni e associazioni di consumatori, oltre che imprese energetiche, arrivano i consigli per contenere i costi.
Una guida smart che invita a partire con gradualità per mantenere fresche le case senza spendere troppo, arriva dall’Enea suggerendo di «di andare per ‘gradi’, privilegiando soluzioni più economiche ed ecologiche prima di accendere i condizionatori». «In estate, il benessere...