Il diritto condominiale preso sul serio: sull’installazione dei condizionatori incidono decoro e rumorosità
L’impianto non deve pregiudicare l’estetica del palazzo e rientrare nei livelli consentiti di rumore previsti per qualsiasi altro tipo di macchinario esterno
Diventati ormai apparecchi di uso comune, anche a causa dell’aumento delle temperature medie in particolare nei mesi estivi, gli impianti di condizionamento negli edifici condominiali possono essere di due tipi: di proprietà comune a tutti i condòmini oppure di proprietà esclusiva dei soli condòmini che, a loro spese, li installano per l’utilizzo a favore soltanto dei loro appartamenti.
Cosa cambia tra proprietà comune e singola
Quando gli impianti rientrano nella prima categoria, trovano applicazione regole analoghe a quelle che valgono per...