Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: sull’installazione dei condizionatori incidono decoro e rumorosità

L’impianto non deve pregiudicare l’estetica del palazzo e rientrare nei livelli consentiti di rumore previsti per qualsiasi altro tipo di macchinario esterno

di Ettore Ditta

Diventati ormai apparecchi di uso comune, anche a causa dell’aumento delle temperature medie in particolare nei mesi estivi, gli impianti di condizionamento negli edifici condominiali possono essere di due tipi: di proprietà comune a tutti i condòmini oppure di proprietà esclusiva dei soli condòmini che, a loro spese, li installano per l’utilizzo a favore soltanto dei loro appartamenti.

Cosa cambia tra proprietà comune e singola

Quando gli impianti rientrano nella prima categoria, trovano applicazione regole analoghe a quelle che valgono per...

Correlati

Condizionatori, meno bonus: nel 2025 agevolazioni ridotte

Gli ultimi contenuti di Condominio