Il mercato immobiliare torna a crescere nelle principali città italiane. Emerge dal focus elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla base dei Dati Statistici Notarili (DSN) 2025, che analizza l’andamento delle compravendite e dei mutui in 9 città: Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari.A garantire una crescita spesso a due cifre è il dato delle compravendite di prime case tra privati e la forte presenza di acquirenti under 35. Al contrario, il comparto delle...

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