Delibera annullabile se l’amministratore vota per delega

È annullabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 5, disposizioni attuazione Codice civile, la delibera assembleare formata con il concorso dell’amministratore di condominio il quale abbia partecipato in rappresentanza di altri condòmini mediante delega. Tale divieto, introdotto con la riforma del 2012, è assoluto e inderogabile, volto a evitare conflitti di interesse e ad assicurare l’imparzialità dell’amministratore nel procedimento deliberativo. La violazione comporta un vizio procedimentale che...

