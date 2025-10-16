Quando il contatore del gas si guasta è il gestore a dover provare la verità dei consumi
Ciò accade quando l’utente segnala un malfunzionamento e ne dà prova. In tal caso è il fornitore a dover dimostrare che il contatore funzionava regolarmente
Con la sentenza 5587/2025 pubblicata il 2 ottobre 2025, la Corte d’appello di Roma affronta un tema di grande interesse pratico: la somministrazione di gas naturale quando l’utente è un condominio. Si tratta di una configurazione peculiare rispetto ai rapporti con i singoli utenti privati, poiché coinvolge una pluralità di soggetti e una gestione centralizzata dei consumi. Nel caso concreto, un condominio di Roma aveva stipulato un contratto di fornitura con una società di vendita di gas. La controversia...