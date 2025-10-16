I temi di NT+Le ultime sentenze

Quando il contatore del gas si guasta è il gestore a dover provare la verità dei consumi

Ciò accade quando l’utente segnala un malfunzionamento e ne dà prova. In tal caso è il fornitore a dover dimostrare che il contatore funzionava regolarmente

di Rosario Dolce

Con la sentenza 5587/2025 pubblicata il 2 ottobre 2025, la Corte d’appello di Roma affronta un tema di grande interesse pratico: la somministrazione di gas naturale quando l’utente è un condominio. Si tratta di una configurazione peculiare rispetto ai rapporti con i singoli utenti privati, poiché coinvolge una pluralità di soggetti e una gestione centralizzata dei consumi. Nel caso concreto, un condominio di Roma aveva stipulato un contratto di fornitura con una società di vendita di gas. La controversia...

Correlati

Inizia la stagione termica, ultimi ad accendere i caloriferi siciliani e calabresi

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+