Rumori, illegittimo il silenzio della pubblica amministrazione alle istanze dei cittadini

Il Comune è obbligato ad emettere un provvedimento, individuando le modalità per porre fine alle molestie

di Luca Bridi e Annarita D'Ambrosio

Illegittimo il silenzio dell’amministrazione comunale rispetto alla richiesta dei residenti di intervenire per far cessare l’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di attività economiche e dall’afflusso dei clienti nell’area abitata, interessata da intensa movida notturna. Il Tar Napoli con la sentenza 6556/2025 del 3 ottobre scorso aggiunge un nuovo tassello in tema di tutela della salute e lotta contro i rumori molesti nelle grandi città.

Viene condannato il silenzio dell’ente comunale e...

