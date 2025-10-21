Rumori, illegittimo il silenzio della pubblica amministrazione alle istanze dei cittadini
Il Comune è obbligato ad emettere un provvedimento, individuando le modalità per porre fine alle molestie
Illegittimo il silenzio dell’amministrazione comunale rispetto alla richiesta dei residenti di intervenire per far cessare l’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di attività economiche e dall’afflusso dei clienti nell’area abitata, interessata da intensa movida notturna. Il Tar Napoli con la sentenza 6556/2025 del 3 ottobre scorso aggiunge un nuovo tassello in tema di tutela della salute e lotta contro i rumori molesti nelle grandi città.
Viene condannato il silenzio dell’ente comunale e...