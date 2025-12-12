Delibera di approvazione dei bilanci: non c’è obbligo di allegare i documenti
È consigliabile comunque che l’amministratore metta la documentazione a disposizione dei condòmini prima dell’assemblea di approvazione
In materia condominiale, uno degli argomenti di maggior dibattito sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale, è certamente quello legato alle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione condominiale da un lato, e di informativa e adempimento da parte dell’amministratore, dall’altro.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 7169/2024, ci offre un’interessante spunto di riflessione e di argomentazione, la cui utilità potrebbe, altresì, risultare di interesse anche in sede di possibile...
di Graziano Attanasio – RCCF – revisori condominiali certificati e forensi