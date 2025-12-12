Responsabilità del notaio e compenso straordinario dell’amministratore tra i temi della settimana
Focus anche su telecamere in condominio e responsabilità per furti nel corso dei lavori di manutenzione del fabbricato
In Condominio e immobili 9 dicembre 2025, può leggersi il contributo di F. Nardelli, «Responsabilità del notaio per violazione degli obblighi professionali: per il risarcimento, il danno deve essere concreto e non solo potenziale», in commento a Cassazione 1° settembre 2025, n. 24344.
In Condominio e immobili 10 dicembre 2025, è di notevole valore l’intervento di G. Mercanti, «L’adeguamento della volontà pattizia nell’attività notarile», a margine di Cassazione 26 settembre 2025, n. 26290. ...
