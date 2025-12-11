La caduta di aghi di pino che rende scivolosa la rampa di accesso ai box è un fenomeno naturale
Non integra un illecito extracontrattuale, salva la prova di una concreta pericolosità dell’evento
La caduta degli aghi di un pino posto sul fondo servente costituisce un fenomeno naturale privo di carattere offensivo e non integra un illecito extracontrattuale, salva la prova di una concreta pericolosità dell’evento. Il proprietario del fondo dominante che esegua attività manutentive necessarie alla conservazione o al godimento della servitù ha diritto al rimborso pro quota da parte del proprietario del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi. È errato applicare la quota di riparto...