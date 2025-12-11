La caduta di aghi di pino che rende scivolosa la rampa di accesso ai box è un fenomeno naturale

La caduta degli aghi di un pino posto sul fondo servente costituisce un fenomeno naturale privo di carattere offensivo e non integra un illecito extracontrattuale, salva la prova di una concreta pericolosità dell’evento. Il proprietario del fondo dominante che esegua attività manutentive necessarie alla conservazione o al godimento della servitù ha diritto al rimborso pro quota da parte del proprietario del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi. È errato applicare la quota di riparto...

