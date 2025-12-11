I temi di NT+Le ultime sentenze

La caduta di aghi di pino che rende scivolosa la rampa di accesso ai box è un fenomeno naturale

Non integra un illecito extracontrattuale, salva la prova di una concreta pericolosità dell’evento

di Fulvio Pironti

La caduta degli aghi di un pino posto sul fondo servente costituisce un fenomeno naturale privo di carattere offensivo e non integra un illecito extracontrattuale, salva la prova di una concreta pericolosità dell’evento. Il proprietario del fondo dominante che esegua attività manutentive necessarie alla conservazione o al godimento della servitù ha diritto al rimborso pro quota da parte del proprietario del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi. È errato applicare la quota di riparto...

Correlati

Manutenzione del giardino condominiale: tipologie di interventi e ripartizione spese

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+