Gardini sulla proposta di legge sul condominio: è un cantiere aperto
Dopo la presentazione del 17 alla Camera dei deputati, saranno avviati tavoli di confronto con le parti interessate
«Il tema del condominio in Italia interessa circa il 70% della popolazione. La riforma del 2012, a distanza di oltre un decennio, ha evidenziato rilevanti criticità applicative e interpretative che, anziché ridurre, hanno in molti casi alimentato il contenzioso nei tribunali della nostra nazione. In un’ottica di ammodernamento del sistema, di necessaria riduzione del contenzioso e di adeguamento agli standard europei, riteniamo indispensabile intervenire nuovamente su questa materia» così Elisabetta...
di Graziano Attanasio – RCCF – revisori condominiali certificati e forensi