Gardini sulla proposta di legge sul condominio: è un cantiere aperto

«Il tema del condominio in Italia interessa circa il 70% della popolazione. La riforma del 2012, a distanza di oltre un decennio, ha evidenziato rilevanti criticità applicative e interpretative che, anziché ridurre, hanno in molti casi alimentato il contenzioso nei tribunali della nostra nazione. In un’ottica di ammodernamento del sistema, di necessaria riduzione del contenzioso e di adeguamento agli standard europei, riteniamo indispensabile intervenire nuovamente su questa materia» così Elisabetta...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi