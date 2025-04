Delibera nulla se l’assemblea approva il compenso dell’amministratore senza indicazione analitica delle somme

È nulla, pertanto impugnabile in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, la delibera con la quale l’assemblea condominiale approva il compenso dell’amministratore determinato in un importo unico, senza l’indicazione analitica delle somme allo stesso dovute per lo svolgimento dell’incarico. Lo ha precisato il Tribunale di Caltanissetta con la sentenza 860 del 24 novembre 2024.

La vicenda processuale

Oggetto della controversia è l’impugnazione da parte di un condòmino di una delibera assembleare che aveva approvato...