Deliberazione condominiale inesistente e danno alle parti comuni tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Sul primo punto l’inesistenza si può delineare quando manchi del tutto un criterio di collegamento tra l'atto collegiale e l'organizzazione delle parti o dei servizi comuni

Il commento di G. Di Rosa, L'inesistenza della deliberazione condominiale, in Diritto e pratica condominiale 19 aprile 2023, segnala l'ordinanza della Cassazione 9387 del 2023. La decisione in rassegna ha affermato che una deliberazione dell'assemblea di condominio può dirsi inesistente solo quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, tale da rendere impossibile individuare strutturalmente in essa l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente...