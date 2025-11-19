Delibere condominiali: la mediazione non è un salvacondotto contro la decadenza
La domanda di mediazione interrompe la decadenza, ma solo una volta e per un periodo determinato
Con la sentenza 3025/2025, il Tribunale di Bari ha dichiarato tardiva l’impugnazione di una delibera assembleare proposta da alcuni condòmini oltre i termini fissati dall’articolo 1137 Codice civile, coordinati con la disciplina della mediazione obbligatoria. La delibera, risalente ad aprile 2021, aveva approvato il rendiconto 2020 comprendente spese straordinarie e la gestione di una proposta transattiva. Gli opponenti avevano attivato la mediazione, ma introdotto la causa solo nel giugno 2022, ...