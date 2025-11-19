L’amministratore a fine mandato deve restituire tutti i soldi in cassa

L’amministratore alla cessazione del mandato è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato compreso tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione annuale alla quale le somme si riferiscono. Un indebito trattenimento di somme legittima il condominio ad agire nei suoi confronti per il recupero del credito (Tribunale di Roma sentenza 13651/2025).

I fatti

