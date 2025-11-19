Il proprietario esonerato dalle spese va indicato in anagrafe
Tecnicamente non è un condomino e non va convocato in assemblea
I criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall’articolo 1123 Codice civile, possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale ( in una clausola cosiddetta contrattuale), ovvero in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità.
L’esonero dai pagamenti
Ma è possibile deliberare l’esonero totale dalle spese di un condomino? Si. Anzi, è bene chiarire...