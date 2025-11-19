Furti in condominio facilitati dai ponteggi: condannata la ditta non diligente
L’impalcatura può non essere stata solo occasione agevolatrice, ma strumento che ha reso possibile il reato
La Cassazione di recente ha approfondito la tematica relativa alla responsabilità dell’impresa edile per i furti in casa agevolati dalla presenza dei ponteggi durante i lavori di ristrutturazione.
Può capitare che in condomìni in cui sono stati installati dei ponteggi per eseguire dei lavori edili, come ad esempio il rifacimento della facciata, si verifichino dei furti in appartamento. I malintenzionati utilizzano i ponteggi per arrampicarsi ed entrare più agevolmente negli appartamenti in cui intendono...