Focus sulle compravendite e la disponibilità economica che ogni cittadino in media può metteer in campo. Secondo l’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, nelle grandi città la disponibilità di spesa si concentra prevalentemente (66,5% dei casi) nella fascia inferiore a 250 mila euro, in calo di 1,2 % rispetto a luglio 2026. La contrazione è coerente con l’incremento dei prezzi registrato in queste realtà e contribuisce a spiegare, al contempo, la crescita di 0,8 % delle richieste nella fascia compresa...

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