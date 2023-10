Dissenso dei condòmini rispetto alle liti e convocazione assemblea tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

In tema di dissenso alle liti va ricordato che non è possibile dissociarsi dalle scelte assembleari qualora le controversie siano coincidenti con le competenze dell’amministratore ex articolo 1130 Codice civile

In Diritto e pratica condominiale 16 ottobre 2023 è pubblicato l’articolo di A. Adamo, Il dissenso dei condòmini rispetto alle liti, a commento di una sentenza del Tribunale di Sassari. Com’è noto, il regime del condominio edilizio poggia sulla regola di obbligatorietà delle deliberazioni assembleari per tutti i condòmini, anche dissenzienti. Ciò non di meno, il Codice civile contempla due specifiche ipotesi di dissenso, con norme di carattere derogatorio, quali gli articoli 1121, per le innovazioni che abbiano carattere voluttuario, o comportino spese molto gravose, e l’articolo 1132, comma 1, il quale dispone, invece, l’esonero del condomino dissenziente dalle spese conseguenti alle liti civili concernenti le parti comuni, che l’assemblea abbia deliberato.

La ragione di questa disposizione sta nel fatto che, in caso di soccombenza, tutti i condòmini si trovano ad essere obbligati al pagamento delle spese, per cui si consente al condomino, il quale abbia manifestato il proprio dissenso, di non essere tenuto a sopportare le conseguenze sfavorevoli di una iniziativa dalla quale si sia dissociato. Il presupposto dell’esonero è, quindi, duplice: vale a dire, che la lite riguardi le parti comuni e che la proposizione della causa sia stata deliberata dall’assemblea.

Presupposto di esercizio del diritto di dissenso ad opera del singolo partecipante è l’approvazione di una delibera dell’assemblea di promuovere una lite o di resistere in giudizio. La decisione dell’assemblea di promuovere una lite o di resistere ad una domanda non è altrimenti sindacabile tramite il rimedio di cui all’articolo 1137 Codice civile, e pertanto la separazione della responsabilità consentita dall’articolo 1132 Codice civile rappresenta l’unico strumento di tutela della minoranza condominiale dissenziente. Mentre per la dottrina l’articolo 1132 Codice civile trova applicazione sia nelle controversie tra il condominio e i terzi, sia in quelle tra il condominio e un singolo condomino, per la giurisprudenza in ipotesi di lite tra condominio e condomino non opera, nemmeno in via analogica, la disposizione dell’articolo 1132.

La facoltà individuale di estraniarsi dalla responsabilità per soccombenza postula, inoltre, che si tratti di controversia non rientrante nella sfera di autonoma attribuzione della legittimazione processuale all’amministratore. Per le controversie coincidenti con le competenze dell’amministratore ex articolo 1130 Codice civile e quindi con la sfera della sua autonoma legittimazione processuale, i condòmini sono dunque tenuti a sopportare gli effetti delle determinazioni dell’amministratore stesso, potendo il singolo soltanto far ricorso all’assemblea a norma dell’articolo 1133 Codice civile, in maniera da provocare una delibera, eventualmente da impugnare ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile.

L’ampliamento delle ipotesi in cui viene imposta la necessaria autorizzazione o ratifica assembleare dell’attività processuale dell’amministratore, derivante dall’interpretazione enunciata in giurisprudenza a seguito di Cassazione, Sezioni unite 6 agosto 2010, numero 18331, ha comportato, peraltro, un correlativo ampliamento anche dell’ambito di esercitabilità della facoltà di dissenso dei condòmini rispetto alle liti. In sostanza, l’esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite suppone che la lite che voglia promuovere il condominio, o alla quale voglia resistere, contro altro partecipante o contro terzi, non riguardi l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari, o la cura dell’osservanza del regolamento, o la riscossione dei contributi, o ancora il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio.

La dichiarazione del condomino dissenziente è atto giuridico recettizio di natura sostanziale, da portare perciò a tempestiva conoscenza dell’amministratore entro trenta giorni dalla notizia della deliberazione. Essa non richiede forme solenni, né notificazioni secondo le regole della legge processuale (perciò, ad esempio, è valida la dichiarazione di dissenso comunicata mediante semplice lettera raccomandata). Il termine di trenta giorni, cui è sottoposto l’atto di estraniazione, è di decadenza, sicché esso non può essere rilevato d’ufficio dal giudice. Il dissenso di cui all’articolo 1132 è atto successivo alla deliberazione assembleare, e non va perciò confuso con la contraria manifestazione di volontà espressa nel corso dell’assemblea: il dissenso del condomino rispetto alla delibera, esternato prima che essa venga adottata, incide, come voto contrario (e quindi come condizione di legittimazione all’impugnazione ex articolo 1137 Codice civile), sulla sua formazione ed approvazione e va tenuto distinto da quello con il quale il condomino dichiara di non voler subire le conseguenze della deliberazione ormai presa. È nulla la delibera assembleare che ponga le spese processuali, in proporzione della rispettiva quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite.

Il pregevole intervento di P. Mazzotti, Voto in assemblea e potere di impugnazione delle delibere condominiali da parte dei coniugi comproprietari, in Diritto e pratica condominiale 17 ottobre 2023, esamina Cassazione 27772 del 2023. Qualora l’appartamento sia in comunione fra i due coniugi, questi hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati. Ciò non di meno, tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare devono essere individualmente convocati all’assemblea e mantengono il potere individuale di impugnarne le deliberazioni ove sussistano le condizioni di cui all’articolo 1137 Codice civile (Cassazione 8 luglio 2021, numero 19435).

Ove si tratti, peraltro, di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, opera l’articolo 180, comma 1, Codice civile, a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento dell’immobile, ma anche, appunto, le impugnazioni delle deliberazioni condominiali che si assumono pregiudizievoli alla sicurezza o al decoro del fabbricato o all’uso delle parti comuni, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cassazione 8 luglio 2021, numero 19435).

G. Martino, Assemblea in seconda convocazione e verbale della riunione di riunione di prima convocazione, in Diritto e pratica condominiale 18 ottobre 2023, ha illustrato due recenti sentenze dei Tribunali di Roma e di Catanzaro. La struttura del procedimento assembleare emergente dall’articolo 1136 Codice civile conferma il condizionamento della seconda convocazione all’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condòmini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote; sicché, la prima, infruttuosa convocazione (da annotare, quale mancata costituzione, nel registro dei verbali dell’assemblea) costituisce una condizione di legittimità della seconda adunanza.

Infine, in Diritto e pratica condominiale 19 ottobre 2023, M. Ginesi, Rendiconto condominiale: una rigida e poco condivisibile interpretazione formalistica, che trae spunto da una decisione della Corte d’appello di Palermo. Si veda di recente G. Merello, Compete alla «discrezionalità» dell’amministratore professionista di condominio adottare il principio di cassa o di competenza, in Diritto e pratica condominiale 6 settembre 2023. Da ultimo, in argomento, Cassazione 28257 del 9 ottobre 2023, secondo cui il rendiconto condominiale, a norma dell’articolo 1130-bis Codice civile, deve specificare nel registro di contabilità le «voci di entrata e di uscita», documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati.

Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’articolo 1137, comma 2, Codice civile, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’articolo 1130-bis discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione.