Il dissenso alle liti correttamente manifestato è valido anche se l'amministratore non ritira la raccomandata del condòmino di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Nonostante il dato normativo, non è necessaria la notifica dell’atto in senso proprio, purché la dichiarazione resa sia chiara e tempestiva

Il dissenso alle liti, ossia quell'atto giuridico recettizio di natura sostanziale con il quale il singolo condòmino dichiari di voler separare la propria responsabilità da quella degli altri comproprietari nelle ipotesi di soccombenza nelle liti che l'assemblea abbia deliberato, produce i suoi effetti a condizione che ne sia riscontrabile la corretta e tempestiva manifestazione, entro i termini indicati dall'articolo 1132 del Codice civile, anche se in maniera difforme da quanto previsto nel regolamento condominiale.

Non è, viceversa, rilevante la circostanza per la quale detto dissenso non sia stato comunicato all'amministratore mediante notifica in senso proprio, ossia tramite l'intervento di un ufficiale giudiziario, essendo, per contro, pacifico che il condòmino possa efficacemente dissociarsi dalla lite (promossa o subita dall'ente di gestione) o con dichiarazione resa (a verbale) nel corso dell'assemblea condominiale (anche dal delegato) ovvero con lettera raccomandata (eventualmente, di successiva ratifica da parte del delegante), in quanto entrambe sono state ritenute forme idonee ed equipollenti a quella prevista dall'articolo 1132 del Codice civile ed, eventualmente, dal regolamento di condominio.

Questi i rilevanti principi di diritto ribaditi dal Tribunale di Sassari nella sentenza numero 878 del 5 settembre 2023.

La vicenda processuale

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari il condominio all'interno del quale erano ubicati due immobili di sua proprietà, chiedendo l’annullamento della delibera assunta in data 4 agosto 2017 dall’assemblea dei condòmini, nella parte in cui, approvando il bilancio e la relativa ripartizione delle spese, aveva posta a suo carico, naturalmente pro quota, quelle di soccombenza, liquidate in favore della controparte, con la sentenza numero 231/17 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

In particolare, assumeva l'attore che in una precedente assemblea tenutasi nel 2015, egli, per il tramite del coniuge presente in assemblea, aveva espresso il proprio dissenso all'impugnazione della sentenza di primo grado, e dunque, all'instaurazione del giudizio d'appello conclusosi con la pronuncia che aveva visto disattese le ragioni del condominio, chiedendo che il proprio dissociarsi dalla lite fosse messo a verbale, come effettivamente era accaduto, ai sensi dell’articolo 1132 del Codice di procedura civile.

Tale volontà era stata poi ribadita e confermata entro i 30 giorni successivi alla data dell'adunanza, tramite una lettera raccomandata sottoscritta dal dissenziente ed indirizzata all'amministratore dello stabile, resa al mittente per compiuta giacenza.

La difesa del condominio

Si costituiva in giudizio il condominio, contestando la domanda dell'attore sulla base di due distinte considerazioni. In primo luogo, il convenuto eccepiva la carenza d'interesse ad agire dell'istante, in quanto le somme in oggetto non erano state mai né ripartite, né, tantomeno, messe in riscossione; in secondo luogo, nel merito, contestava la fondatezza della richiesta in quanto la trasmissione della comunicazione del dissenso era avvenuta con raccomandata e non mediante ufficiale giudiziario, così come espressamente disposto dall’articolo 11, ultimo comma, del regolamento condominiale, concludendo, dunque, per il rigetto integrale delle avverse pretese. La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione, sulla scorta delle evidenziate difformi posizioni processuali.

La pronuncia del Tribunale di Sassari

Il giudice del merito, desumendo dal fatto che la dichiarazione di dissenso alla lite manifestata in assemblea dal coniuge dell'attore fosse stata fedelmente trascritta a verbale che potesse altresì dedursi l'effettiva sussistenza della delega da parte dell'istante, ha integralmente accolto la domanda di parte attrice, sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, la volontà del condòmino di sottrarsi alle possibili conseguenze negative derivanti dalla soccombenza nel giudizio d'appello, che già era stata validamente manifestata a verbale, è stata poi ratificata mediante l'invio di apposita raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita tempestivamente (ed ampiamente) entro il termine decadenziale di 30 giorni (dalla data dell'assemblea), prescritto dall'articolo 1132 del Codice civile.

Il fatto che detta missiva non sia stata ritirata dall’amministratore, presso il cui studio professionale la lettera è stata indirizzata, ad avviso del giudicante, è circostanza che, ai fini del decidere, non può avere alcuna rilevanza.

Analogamente, osserva il Tribunale, non rileva il fatto che il dissenso non sia stato comunicato mediante notifica in senso proprio, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il condòmino ben può dissociarsi da una lite mediante dichiarazione resa a verbale nell’assemblea condominiale, anche con l'ausilio di proprio delegato, ovvero utilizzando lo strumento della raccomandata, essendo l'uno e l'altra forme ritenute idonee ed equipollenti a quella prevista dall’articolo 1132 del Codice civile e, come in questo caso, dal regolamento condominiale.

La tutela della manifestazione di volontà del dissenziente

La ratio della norma da privilegiarsi è, infatti, quella di dare priorità e salvaguardia alla manifestazione della volontà del dissenziente, ove questa sia chiara ed inequivoca come nel caso di specie, posto che il legislatore intende garantire, oltre all'integrità della dichiarazione di contrarietà alla lite tempestivamente espressa, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Ovvio che, nell'ipotesi sottoposta al vaglio del Tribunale, il mancato ritiro della missiva da parte del soggetto destinatario non diligente (che non ne ha curato il ritiro), non possa avere conseguenze negative sulla sfera giuridica del dichiarante che, al contrario, ha scrupolosamente osservato le prescrizioni codicistiche.

Delibera annullata, dunque, e condanna alle spese di lite a carico del condominio soccombente, con conseguente necessità di riproporre i bilanci all'approvazione dell'assemblea dei condòmini, al netto della quota indebitamente imputata all'attore vittorioso.