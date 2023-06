Dissuasori anti piccioni, l’installazione rientra le innovazioni per migliorare la salubrità dell’edificio di Eugenio Correale

L’amministratore può procedere all’installazione e poi farla ratificare in assemblea dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio









Ad ultrasuoni, o più semplicemente ad aghi. Allontanare i piccioni, soprattutto nel periodo estivo ed in alcune città più che in altre, è argomento di assemblee condomoniali. I piccioni sono tra i volatili molesti quelli che creano maggiori problemi, svegliano all’alba con il loro suono ossessivo, sporcano balconi privati ed aree comuni con serie conseguenze per l'edificio e la salute di chi vi abita. Il guano può danneggiare in maniera irreparabile le superfici su cui si deposita, perché gli escrementi...