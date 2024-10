Distanze tra edifici: qual è il rapporto tra codice civile e regolamenti edilizi?

Il fenomeno delle ristrutturazioni è sempre più presente nelle nostre città e, spesso, è fonte di equivoci e contestazioni per il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni vicine. La situazione si fa più spinosa quanto il regolamento edilizio o le Norme Tecniche di Attuazione impongono distanze diverse da quelle previste dal codice civile. Il caso in oggetto prende spunto proprio da alcuni interventi di ristrutturazione per cui due vicini si rimpallano la responsabilità di aver violato le distanze.