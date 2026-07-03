Si chiama vasculite autoimmune associata a Sensibilità Chimica Multipla (Mcs), una patologia che rende estremamente pericolosa l’esposizione a determinate sostanze di uso quotidiano. Questa patologia, di cui era affetta una condomina, è stata l’origine di una lunga vicenda giudiziaria non ancora conclusasi.
In dettaglio, l’uso di detersivi profumati, ammorbidenti, disinfettanti dall’odore intenso e vernici contenenti sostanze chimiche negli spazi comuni di un palazzo del centro di Bari aveva danneggiato...