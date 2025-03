Due eventi Unai il 20 marzo alla Fiera dell’Edilizia a Bergamo

Due interessanti eventi Unai saranno dedicati al condominio durante la fiera dell’edilizia di Bergamo, EDIL 2025 che si terrà dal 20 al 23 marzo. Entrambi sono in programma per il 20 marzo.

Il primo è dedicato alla governance dell’assemblea condominiale ed è previsto per le 15,30. Il convegno si propone di analizzare in maniera approfondita e sistematica l’intero iter procedimentale dell’assemblea, dalla sua convocazione fino alla sua eventuale impugnazione in sede giudiziale, con particolare attenzione ai profili di legittimità e alle recenti evoluzioni giurisprudenziali.

L’appuntamento sull’assemblea

Dopo una disamina dell’iter di convocazione dell’assemblea, con focus sulle modalità di convocazione, i soggetti legittimati e i requisiti di validità della comunicazione, si esaminerà la fase deliberativa, evidenziando il regime delle maggioranze e le principali criticità applicative con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, innovazioni e approvazione del bilancio.

Particolare rilievo sarà dato alla figura dell’amministratore di condominio, con approfondimenti sul suo ruolo nella gestione della governance assembleare e sulle responsabilità derivanti da eventuali irregolarità nella convocazione e conduzione dell’assemblea.

Il convegno, destinato ad amministratori di condominio e avvocati, ma anche comuni cittadini che voglio comprendere “il dietro le quinte” della vita condominiale, offrirà un quadro operativo e aggiornato della materia, con un focus sulle best practices per garantire una gestione assembleare conforme alla normativa e idonea a prevenire il contenzioso.

E quello dedicato alle comunità energetiche

L’altro appuntamento è fissato per le 10 e riguarda la Comunità energetica rinnovabile Archimede. Il convegno esplorerà il ruolo strategico delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in ambito agricolo, con un focus sulla nascita e sul modello innovativo della Cer Archimede, la prima Cer agricola italiana promossa da un Distretto agroalimentare. Questa iniziativa, che sarà ufficialmente costituita alla Fiera dell’Edilizia di Bergamo, rappresenta un punto di svolta per la transizione energetica nel settore primario, combinando la produzione di energia rinnovabile con la sostenibilità agricola.

Il convegno offrirà una panoramica completa sulle opportunità e le sfide delle Cer agricole, mettendo in luce il potenziale di questa soluzione per un’agricoltura più resiliente, innovativa e sostenibile. Interverranno esperti del settore energetico, rappresentanti istituzionali e agricoltori per discutere delle sinergie tra agricoltura e energia rinnovabile, con uno sguardo alle prospettive future del settore.