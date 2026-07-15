Purtroppo il lancio di “cose” dal balcone non è pratica inconsueta, anche se profondamente incivile. Feste private, un bicchiere di troppo, nei mesi caldi si sta più all’aperto e il reiterato lancio di mozziconi e rifiuti, sull’area privata al piano terra è più frequente. Attenzione però: integra un comportamento contrario ai doveri di buon vicinato, alle norme condominiali e alle regole di igiene e decoro, e può essere qualificato come illecito civile nonché, nei casi più gravi o reiterati, anche...

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