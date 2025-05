Ecobonus, sui dati all’Enea Cassazione in pressing

Non più pronunce isolate ma una linea giurisprudenziale che prende quota. Il messaggio che arriva dalla Cassazione, con le ordinanze 12422 e 12426 depositate il 10 maggio, è chiaro: omissioni e ritardi nell’invio della comunicazione Enea che è collegata all’ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale. L’indirizzo sempre confermato, in questi ultimi anni, dall’agenzia delle Entrate viene, così, messo pesantemente in discussione. Soprattutto perché...

