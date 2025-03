Edilizia: le proposte al ministero di ingegneri, architetti e geometri

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come anticipato nel corso della quarta riunione del tavolo Piano casa, ha indetto una consultazione allo scopo di acquisire dagli operatori del settore contributi concreti per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni. A questo scopo ha predisposto un’apposita piattaforma per l’inserimento dei contributi.

