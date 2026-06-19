La gestione dei rifiuti in ambito urbano, e in particolare la corretta attuazione della raccolta differenziata, rappresenta una sfida costante per le amministrazioni comunali. Una prassi diffusa per sanzionare le violazioni è quella di attribuire la responsabilità direttamente al condominio quando l’infrazione viene rilevata nei contenitori ad esso assegnati, anche in assenza di identificazione dell’autore materiale.
La vicenda
Sulla legittimità o meno di tale prassi si è pronunciato il Tribunale di Caltanissetta...