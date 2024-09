Estintori e polizze, costi in salita

Oltre all’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive per ottenere il Cin, per chi fa affitto breve le novità non finiscono qui. Entro il 2 novembre è necessario mettersi in regola anche rispetto ai nuovi requisiti previsti dal comma 7, articolo 13-ter, del Dl 145/2023: l’installazione dei rilevatori anti-incendio e degli estintori.

Tutte...