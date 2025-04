Formazione continua Fna-Confappi, evento il 4 aprile

Venerdì 4 aprile Fna-Federamministratori e Confappi organizzano online il seminario di formazione continua (4 crediti formativi) dedicato all’assemblea telematica, alla gestione dei b&b e degli affitti brevi in condominio e alla legge finanziaria 2025. Si comincia alle 14.15 con la registrazione dei partecipanti e la presentazione a cura del presidente Confappi Flavio Chiodini.

A seguire, Alberto Celeste, pubblicista e presidente della seconda sezione della Corte di Appello di Roma, affronterà il tema dell’assemblea telematica, con un focus sulle prime pronunce giurisprudenziali.

Matteo Rezzonico, avvocato, pubblicista e presidente FNA-Federamministratori spiegherà come gestire un bed and breakfast e gli affitti brevi in condominio, soffermandosi sui limiti del regolamento. Chiuderà il seminario il commercialista e consulente di Fna Roberto Quaranta, con una panoramica sulle novità introdotte dalla legge finanziaria 2025.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fna.it, scrivere una email all’indirizzo info@fna.it o contattare il numero 02.33105242.