Il Consiglio di Stato impone alla Soprintendenza un bilanciamento effettivo tra tutela del paesaggio e transizione energetica, con esame delle soluzioni mitigative proposte. Con la sentenza 4001/2026 del 19 maggio 2026, il Consiglio di Stato, sezione IV, ha annullato il parere con cui una Soprintendenza aveva negato la collocazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di un edificio ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, affermando che la percepibilità visiva dei manufatti non ...

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