Con la sentenza 1517/2026 del 26 maggio, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha annullato il diniego con cui un Comune aveva bloccato la procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico a terra destinato ad alimentare una comunità energetica rinnovabile, ritenendo l’area inidonea per la vicinanza a un bene paesaggistico e per la destinazione agricola impressa dallo strumento urbanistico.

La vicenda

Un’impresa aveva presentato la Pas ex articolo 8, Dlgs 190/2024 per un impianto...