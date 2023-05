Gas: il 53% dei condomini non paga la bolletta entro la scadenza di Celestina Dominelli









È un dato che balza subito all’occhio. Anche perché sembra stridere con il messaggio che complessivamente arriva dal primo monitoraggio condotto dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) sui tassi di mancato incasso del fatturato in scadenza per i venditori di luce e gas nel 2022. E che ha fotografato una sostanziale tenuta per quanto riguarda i pagamenti dalle famiglie: il 75,2% dei versamenti effettuati nei tempi per il settore elettrico e il 78,5% delle fatture gas. Se, però, si...