Gli abusi su parti comuni non bloccano i lavori nei singoli appartamenti

Le difformità e gli abusi presenti sulle parti comuni in condominio non potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento. E, viceversa, le irregolarità presenti su un singolo immobile non potranno intralciare la ristrutturazione delle parti condivise dell’edificio. Questa definizione chirurgica di stato legittimo degli immobili è la novità più rilevante approvata ieri dalla commissione Ambiente della Camera alla legge di conversione del decreto Salva casa (Dl n. 69/2024, relatori...

