Quando una proprietà esclusiva, insistente in un condominio, viene trasmessa per diritto ereditario, a più soggetti, la natura della partecipazione dei coeredi agli oneri condominiali muta a seconda del momento in cui tali obblighi sorgono: i debiti ante mortem, già esistenti al tempo dell’evento successorio, trovano una disciplina diversa dai debiti post mortem, sorti, invece, in un tempo successivo. A condurci in questa differenziazione è la ratio del precetto normativo applicabile alla materia...
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