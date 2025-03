I mercoledì della privacy: accesso alle immagini della videosorveglianza, regole e limiti normativi

L’installazione di impianti di videosorveglianza in condominio è una misura adottata sempre più frequentemente per garantire la sicurezza delle parti comuni. L’accesso alle immagini registrate è regolato da precise norme a tutela della privacy dei condòmini e dei soggetti ripresi. Il Regolamento 679/2016 (Gdpr), stabilisce principi stringenti per il trattamento di dati personali derivanti dalla videosorveglianza.

Il titolare del trattamento, che nel contesto condominiale sono l’insieme dei singoli...