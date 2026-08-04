La richiesta di accesso alla documentazione condominiale formulata da un soggetto interessato all’acquisto di un’unità immobiliare pone l’amministratore dinanzi a un problema solo apparentemente riconducibile alla privacy. Il corretto inquadramento richiede, invece, di individuare anzitutto chi sia il titolare del diritto di accesso e a quale titolo il terzo chieda di esercitarlo.
Il diritto del terzo delegato
Il potenziale acquirente, in quanto tale, non è parte del condominio e non dispone di un autonomo diritto di consultare...