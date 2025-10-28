L’amministratore già in carica non deve ogni anno specificare il compenso
La specificazione non è necessaria in ogni delibera di rinnovo se non ci sono modifiche delle condizioni economiche originarie
Ritorna con frequenza nei tribunali il tema del compenso per l’amministratore, sotto vari profili che portano i giudici a dividersi sulla interpretazione della norma di legge, ma con la tendenza crescente all’applicazione di un principio volto a salvaguardare, per quanto possibile, le delibere e la gestione condominiale.
Una sentenza di merito (Tribunale di Roma 12863 del 2025) rafforza l’indirizzo per una rilettura meno formalistica di una norma di legge della Riforma 2012 elaborata forse con affrettato...
