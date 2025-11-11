I mercoledì della privacy: per la bacheca con telecamera integrata il legittimo interesse non basta
La presenza di telecamere, anche se spente, crea un effetto di sorveglianza percepita che può condizionare i comportamenti dei condòmini
Le bacheche elettroniche dotate di telecamera inclusa sono un’innovazione che promette efficienza comunicativa ma se, male impostata, rischia di trasformarsi in uno strumento di osservazione permanente.
Nel contesto della gestione condominiale contemporanea, stanno emergendo soluzioni “ibride” che combinano strumenti di comunicazione e tecnologie di controllo. Tra queste, la bacheca elettronica con telecamera incorporata costituisce un caso paradigmatico: un supporto digitale, spesso collocato nell...