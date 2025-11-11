Condominio

I mercoledì della privacy: per la bacheca con telecamera integrata il legittimo interesse non basta

La presenza di telecamere, anche se spente, crea un effetto di sorveglianza percepita che può condizionare i comportamenti dei condòmini

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Le bacheche elettroniche dotate di telecamera inclusa sono un’innovazione che promette efficienza comunicativa ma se, male impostata, rischia di trasformarsi in uno strumento di osservazione permanente.

Nel contesto della gestione condominiale contemporanea, stanno emergendo soluzioni “ibride” che combinano strumenti di comunicazione e tecnologie di controllo. Tra queste, la bacheca elettronica con telecamera incorporata costituisce un caso paradigmatico: un supporto digitale, spesso collocato nell...

Correlati

Privacy: le cinque questioni aperte dopo la consultazione sulle Linee Guida

Gli ultimi contenuti di Condominio