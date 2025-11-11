L’amministratore che non paga la rata dell’assicurazione deve risarcire il danno
La gestione assicurativa costituisce parte integrante della diligenza professionale richiesta ex articolo 1710 Codice civile
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza 1001/2025, affronta una delle questioni più delicate della responsabilità professionale dell’amministratore condominiale: la gestione delle coperture assicurative. In particolare, viene confermata la condanna dell’amministratore per grave inadempimento a seguito del mancato pagamento del premio relativo alla polizza per la responsabilità civile del condominio, poi risultata inefficace al momento del sinistro.
Il caso
Una persona subiva lesioni per una caduta lungo...
