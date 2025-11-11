Condominio

Invalida la convocazione dell’assemblea sul sito internet del condominio

Anche se prevista da una modifica regolamentare, la modalità viola il disposto di legge in materia

di Federico Ciaccafava e Annarita D'Ambrosio

L’articolo 66, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile, prescrive che la comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea debba intervenire in forme determinate, così prevedendo una disciplina inderogabile, in virtù della norma di cui al successivo articolo 72 disposizioni attuative. È invalida perciò ogni differente regolamentazione prevista dall’autonomia privata, che possa contemplare modalità alternative. Lo ribadisce il Tribunale di Lecce, sezione I civile, nella...

Correlati

Il diritto condominiale preso sul serio: le linee guida del Garante per il sito internet

Gli ultimi contenuti di Condominio