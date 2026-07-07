Le Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 10 aprile 2025 hanno introdotto un importante chiarimento in materia di privacy condominiale: non è più corretto affermare aprioristicamente che il titolare del trattamento sia sempre il condominio. L’Autorità ha infatti ribadito che la titolarità deve essere individuata caso per caso, verificando chi determini, in concreto, finalità e mezzi del trattamento. Ne consegue che, in numerose attività svolte nell’esercizio della propria...

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