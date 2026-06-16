Nel dibattito condominiale contemporaneo la richiesta di maggiore sicurezza rappresenta una delle istanze più frequenti rivolte agli amministratori. Furti nelle abitazioni, intrusioni nei box, accessi abusivi alle parti comuni, atti vandalici e danneggiamenti spingono sempre più assemblee a valutare l’adozione di strumenti tecnologici destinati alla protezione dell’edificio. Molto spesso, tuttavia, la sicurezza viene automaticamente associata alla videosorveglianza, quasi che l’installazione di telecamere...
Riproduzione riservata Ⓒ