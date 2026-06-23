La legge 220/2012 ha previsto l’utilizzo di un conto corrente dedicato e intestato al condominio, sia per farvi transitare tutte le somme ricevute dall’amministratore a qualsiasi titolo, sia per effettuare da tale conto le spese comuni. Si tratta, tuttavia, di una disposizione non del tutto chiara in merito alle modalità operative dei pagamenti. La norma stabilisce che le somme erogate per conto del condominio debbano transitare dal conto corrente, ma non specifica se il pagamento debba avvenire ...

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