La domanda
Un condominio è in procinto di deliberare lavori straordinari, non di particolare entità, con fornitori e contratti diversi. Come da articolo 1135 del Codice civile, quando l’assemblea delibera opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, corre l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Si chiede se la costituzione del fondo speciale obbligatorio per ogni delibera su lavori straordinari comporti, per legge o per automatismo, l’apertura di un nuovo conto corrente dedicato. Oppure il fondo speciale obbligatorio può essere gestito tramite specifica separata contabilità, utilizzando il conto corrente condominiale già esistente?
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 12 gennaio 2026
Innanzitutto va precisato che, secondo alcuni interpreti, l’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile (secondo cui l’assemblea provvede «alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori», e, «se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto...