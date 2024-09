II coniuge assegnatario manleva il proprietario per le spese condominiali

Il condomino ingiunto per le spese condominiali ordinarie può chiamare in causa il coniuge separato al quale il tribunale ha assegnato l’uso dell’abitazione per essere manlevato, in caso di soccombenza, dal pagamento delle stesse. Infatti, l’amministratore non può pretendere il pagamento di tali oneri dal consorte assegnatario della casa familiare qualora non sia comproprietario. Il principio secondo cui le spese condominiali gravano sull’assegnatario rileva solo nei rapporti tra i coniugi. Sono ...

