Il 16 novembre il corso Anapic su vizi dell’edificio e rendiconto

Si intitola «Passeggiando in Cassazione. I giudici decidono così in tema di vizi dell’edifico ex articolo 1669 Codice civile, di rendiconto condominiale e di modifica dei criteri di riparto delle spese» il corso di aggiornamento del 16 novembre prossimo per gli amministratori di condominio che si svolgerà su piattaforma Zoom alle ore 17,30.

Relatore è l’avvocato Augusto Cirla, responsabile scientifico dei corsi Anapic. Lavori introdotti dalla presidente Anapic Lucia Rizzi. Sono riconosciuti 2 crediti per aggiornamento continuo Dm 140 2014